“بوهاشم” الكاظمي وبيروت؛ المحطّة الأخيرة!

د. عباس خامه يار

في مستشفى الرسول الأعظم (ص)، دخلَ قلبُه هدأتَه الأبديّة وغفَت عيناهُ لآخر مرّة، في بيروت التي أحبَّها حبًّا خاصًّا، بين أحضانِ الشعبِ المقاوِم الذي طالما كان له محبًّا ومدافعًا وداعمًا. رحلَ عبد المطّلب الكاظمي، وزير النفط الكويتي الأسبق، يوم السبت الماضي عن عمرٍ يناهز 83 عامًا بعد صراعٍ طويل مع المرض العضال. شُيّعَ خلال الأيام الماضية في موطنه الكويت، ثم ووريَ الثرى في مدينة النجف كما كان قد أوصى.

لم تفقد الكويت فقط “بوهاشم”، بل إنّ رحيله خسارةٌ كبيرة للكثيرين في المنطقة والعالم، بالنظر إلى دورِ الكاظمي البارز والكبير على صعيد الوحدة والتقارب والحوار في منطقتنا على وجه الخصوص.

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المصدر: صحيفة الاخبار