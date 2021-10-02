أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 02-10-2021

الأخبار

«الهوية التربويّة»: إنهاء التعليم الرسمي؟

مفاوضة صندوق النقد: 3 أسابيع للحسم

هل دخلت نيترات البقاع من مرفأ طرابلس… ولماذا أوقف «الشاهد الملك»؟

النهار

لا حلحلة سعودية وبوريل: أخفقنا في لبنان

اختلاف في تسعيرة الكيلوواط بين “الطاقة” والمولدات

أصحاب الموتورات لن يلتزموا.. و”الاقتصاد” بالمرصاد؟

اللواء

الدولار يشاغب على الثقة ونصيحة الصندوق تعويم الليرة

70 مليوناً لتمويل فتح المدارس في 11 ت1.. والغاز على جدول زيارة فياض إلى القاهرة

الجمهورية

العلاجات بطيئة.. والانهيارات سريعة

خطة استجابة للبنان

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. “بعد بكّير”

الديار

ميقاتي اتخذ مواقف متقدمة تجاه السعودية فهل تنفتح تجاه حكومته؟

مفاوضات ترسيم الحدود «في متاهة مظلمة» والازمة تنهك القطاع التربوي

المصدر: صحف