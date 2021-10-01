الصحة المغربية تقرر الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه سيتم الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح. وقالت الوزارة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتوصيات العلمية الدولية.

واضافت الوزارة في بيانها “بالنظر لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوی “کوفید -19″، فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية”.

وسجل المغرب الجمعة 936 إصابة مؤكدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 22 مليون و719 ألف شخص، وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 19 مليون و197 ألف شخص.

المصدر: سبوتنيك