“نقابة اصحاب المستشفيات”: لدعم مادة المازوت المخصصة للمستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 14:58

“نقابة اصحاب المستشفيات”: لدعم مادة المازوت المخصصة للمستشفيات

منذ 58 mins 1 October، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان في بيان لها الجمعة انه “بعد رفع الدعم عن مادة المازوت ليصبح ثمن الالف ليتر 620 دولارا، ارتفعت تكلفة الطاقة عن كل مريض في المستشفى ما لا يقل عن 650.000 ل.ل. يوميا اي سبعة اضعاف التعرفة الرسمية للغرفة”.

وأضافت النقابة “كذلك فان المستشفيات الخاصة مجموعة تحتاج الى 130.000.000 مليون ليتر من مادة المازوت سنويا مما يجعل كلفة تشغيل المولدات 1500.000.000.000 ل.ل. وهذا المبلغ يتجاوز مجموع ما تستوفيه المستشفيات سنويا من الجهات الضامنة الرسمية كافة، بما فيها الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والقوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة”.

وتابعت النقابة “من الواضح ان المستشفيات لا يمكنها ان تتحمل هذا العبء وهو سينعكس على كلفة الطبابة بشكل دراماتيكي والمريض في المحصلة النهائية هو المتضرر الاول، وبالتالي لا بد من دعم مادة المازوت المخصصة للمستشفيات اذ يكفي القطاع الاستشفائي ما اصابه من مشاكل خلال السنتين الاخيرتين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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