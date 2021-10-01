الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا ويتقلب نسبيا في بعض المناطق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات ابتداء من بعد الظهر تسوء معه الرؤية أحيانا، ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والجنوبية اعتبارا من المساء.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد، حيث يتقلب نسبيا في بعض المناطق اللبنانية.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات احيانا.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات ابتدءا من بعد الظهر تسوء معه الرؤية أحيانا، ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والجنوبية اعتبارا من المساء.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات كما تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر خصوصا في المناطق الجبلية والشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة .

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 75%

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام