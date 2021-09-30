“الجهاد” دانت افتتاح سفارة صهيونية في البحرين: بؤرة استخبارية وأمنية للعدو

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الخميس أن استقبال وزير خارجية حكومة كيان العدو الاسرائيلي يائير لابيد لتدنيس دولة البحرين هو حلقة من التآمر وتغيير هوية وتعريف منطقتنا.

ودان القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب هذه الزيارة، كما ندد بفتح سفارة صهيونية في البحرين، ولفت الى انها “بؤرة استخبارية وأمنية للعدو في المنامة تحت مسمى سفارة”.

وأكد حبيب أن “كيان العدو ليس كيانا شرعيا وبالتالي العلاقات معه باطلة وأن ما يقوم به حكام البحرين من تطبيع وتحالف مع الكيان الصهيوني لا يمثل الشعب البحريني”، وأشار الى أن “الرهان على التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يجلب الأمن للبحرين بل تعزيز للهيمنة والتبعية المفروضة عليها”.

المصدر: فلسطين اليوم