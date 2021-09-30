أهالي الطلاب في الخارج يتجمعون في طرابلس للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 11:38

أهالي الطلاب في الخارج يتجمعون في طرابلس للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي

منذ 20 mins 30 September، 2021
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لبنان

تجمع أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية أمام شارع المصارف بطرابلس بدعوة من الجمعية اللبنانية للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي ورفضا لتمنع المصارف عن تنفيذ تطبيق القانون.

ولفت الشيخ جهاد العبد الله باسم الاهالي إلى أن عدم تطبيق القانون ادى الى حرمان جزء كبير من الطلاب في الجامعات الاجنبية من الحصول على حقوقهم الكاملة من المصارف التي امتنعت عن تطبيق قانون الدولار الطالبي (193 )، والسعي من قبل إدارة بعض المصارف لتفريغه من محتواه.

وجه العبد الله رسالة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمنى فيها ان يضع نصب عينيه قضية الطلاب خصوصا أننا بدأنا العام الدراسي وطلابنا مهددون. وقال إنه أمام الحكومة فرصة لتنفيذ القرار والا فنحن مقبلون على التصعيد في الشارع وصولا حتى تحقيق المطالب.

المصدر: موقع المنار

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