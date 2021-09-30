الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية عند باب السلسلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ويغلق ابواب المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 07:36
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نائب الأمين العام لحزب الله: الحزب لا يفرق بين منطقة وأخرى في تقديم الخدمات ومشروعه يهدف لمساعدة جميع اللبنانيين
الشيخ نعيم قاسم: لا تعارض بين إجراء الحكومة للانتخابات النيابية وتحقيق الإنجازات المتعلقة بخطة الإنقاذ في البلاد
الرئيس عون في مستهل جلسة الحكومة: الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات
الرئيس عون: على الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: التحدي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق إذا كنا فريق عمل واحدا ومتضامنا
مجلس الوزراء يشكل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي تضم نائب رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد ومستشارين للرئيس عون
مجلس الوزراء: الموافقة على تكليف وزير المال لاستقراض 100 مليون دولار من مصرف لبنان المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان
مجلس الوزراء يوافق على إحالة قضية التفجير في بلدة التليل على المجلس العدلي
المجلس الأعلى للدفاع: تمديد التعبئة العامة لمكافحة فيروس كورونا حتى نهاية العام مع الإبقاء على التدابير المقررة سابقا
حاكم مصرف لبنان: تمديد العمل بالتعميم 151 لتاريخ 31/01/2022 والسماح للمودعين بالاستفادة من التعميمين 158 و151 بالتزامن
رئيس جمعية المصارف: المصارف مستعدة لأداء دور في انتعاش الاقتصاد والتفاوض على إعادة هيكلة الديون وتقديم التنازلات الممكنة
رئيس الوزراء الأردني يصل الى مطار بيروت على رأس وفد وزاري أردني وكان في استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
المديرة العامة للنفط: يفترض أن تصل الشحنة الثالثة من فيول العراق المستبدل بين 10 و20 تشرين الأول والشحنة الثانية الليلة
لجنة عوائل شهداء انفجار المرفأ: انسحبنا وعوائلنا من الإعتصام أمام قصر العدل حفاظا على مسيرتنا برفض أي استغلال أو تسييس
الخارجية الفرنسية: باريس تأسف لتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وترى أن للبنانيين الحق في معرفة ما جرى
وزارة الصحة العامة: تسجيل 626 إصابة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
محامي الأسير محمد العارضة: الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في زنازين انفرادية وظروف صعبة منذ اعتقالهم
إعلام العدو: 5 قتلى وعشرات الإصابات جراء انقلاب حافلة في الجليل بعد اصطدامها بسيارة
مصادر فلسطينية: جيش الإحتلال يعتقل 3 شبان من مركبة على حاجز حوارة جنوب نابلس
الرئيس الإيراني: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع إيران وتصدير الخدمات الفنية والهندسية إحدى أفضل الأرضيات لذلك
التلفزيون الإيراني: لا صحة لخبر لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع مسؤولين سعوديين ولا خطط في هذا الصدد
مكتب المرجع الديني السيد السيستاني: المرجعية تشجع على المشاركة في الانتخابات القادمة فهي تبقى الطريق الأسلم لمستقبل أفضل
مكتب السيد السيستاني: المرجعية لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق والأمر كله متروك لقناعة الناخبين
مكتب السيد السيستاني: على القائمين بالانتخابات إجراؤها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية وأن يراعوا نزاهتها
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مكتب السيد السيستاني: على القائمين بالانتخابات إجراؤها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية وأن يراعوا نزاهتها
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية عند باب السلسلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ويغلق ابواب المسجد الاقصى
منذ 10 mins
30 September، 2021
القدس
المسجد الاقصى
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