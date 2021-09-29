استئناف العمل في معبر نصيب / جابر الحدودي بين سوريا والأردن

أعيد اليوم استئناف العمل في معبر نصيب / جابر الحدودي مع الأردن لاستقبال حركة المسافرين والبضائع بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.

وقال العقيد مازن غندور رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب الحدودي “أعيد اليوم افتتاح مركز نصيب الحدودي كما كان قبل جائحة كورونا.. وقد عاد المركز إلى العمل لأول مرة في الـ 15 من تشرين الأول عام 2018 وبقى يعمل في تنظيم حركة المسافرين والترانزيت والشحن والتبادل التجاري حتى انتشار الجائحة وتوقفه عن العمل منتصف آذار 2020 ومن ثم عاد بعد خمسة أشهر لاستقبال المستثمرين السوريين والأردنيين وبعد نحو الشهرين تم السماح للمقيمين في دول الخليج بالمرور ترانزيت واستمر العمل بشكل جزئي حتى الـ 25 من تموز العام الحالي”.

وأشار غندور إلى أنه تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية في سورية والأردن على إعادة افتتاح المعبر في الأول من شهر آب الماضي لكن الوضع الأمني أجل الافتتاح إلى اليوم.

بدوره ذكر قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل أن معبر نصيب الذي يعد الشريان الحيوي والرئيسي بين سورية والأردن عاد للعمل بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وبطولاته في إرساء قواعد الأمن والاستقرار مؤكداً أن افتتاح المعبر انعكاس للتعاون المشترك بين سورية والأردن في مجالات الاقتصاد والنقل وغيرها.

وأضاف “إن المعبر عاد كما كان قبل جائحة كورونا يستقبل الحافلات والبضائع من الأردن ودول الخليج وألغى نظام التبادل المعمول به سابقاً بتبادل الركاب والبضائع على الحدود بين سورية والأردن”.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا المهندس عبدو خشارفة أن معبر نصيب له أهمية اقتصادية واجتماعية من حيث التواصل وعودة المهجرين إلى مناطقهم مبيناً أن المحافظة عملت على إعادة تأهيل البنى التحتية للمعبر وتجهيزها.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قررت أمس الأول إعادة فتح ‌‏مركز جابر/نصيب على الحدود الأردنية السورية بدءاً من صباح اليوم وفق الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتحه أمام حركة الشحن والمسافرين.

المصدر: وكالة سانا