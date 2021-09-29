وزير الري السوداني: مواصلة إثيوبيا بناء سد النهضة من دون اتفاق ملزم يشكل تهديدا مباشرا لنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 12:32

وزير الري السوداني: مواصلة إثيوبيا بناء سد النهضة من دون اتفاق ملزم يشكل تهديدا مباشرا لنا

منذ 46 mins 29 September، 2021
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