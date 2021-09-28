السودان: 5 قتلى من جهاز المخابرات العامة في مواجهة مع خلية إرهابية تابعة لداعش

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهة مع خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” إلى خمسة بينهم ضابطان.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز عبر “فيسبوك” إن ثلاثة من ضباط الصف وضابطين اثنين قتلا وأصيب ضابط بجروح، في عملية نفذها الجهاز صباح اليوم الثلاثاء للقبض على مجموعة تتبع تنظيم “داعش” في أحياء جبرة مربعي 18 و14، والأزهري مربع 14.

وأوضح الجهاز أن العملية التي نفذتها قوة منه مختصة بتنفيذ المداهمة للمواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، “أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة”.

وأضاف أن المجموعة الإرهابية في جبرة أطلقت النار على القوة المنفذة، ما أدى إلى مقتل خمسة منها، قبل أن يلوذ أفراد المجموعة المكونة من 4 إرهابيين أجانب بالفرار، وأشار الجهاز إلى أن مطاردة الفارين ما زالت مستمرة.

المصدر: وكالات