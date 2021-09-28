سفير الصين في لندن: على بريطانيا إعادة بناء العلاقات معنا على أساس الاحترام المتبادل

قال سفير الصين في لندن تشنغ تسيغوانغ الثلاثاء إنه “يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع بلاده على أساس الاحترام المتبادل”.

واعتبر السفير الصيني أن “المحاولات الخارجية لاحتواء الصين ستفشل دائما، لذا يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على أساس الاحترام المتبادل”، وشدد على أن “الانتكاسات في العلاقات بين المملكة المتحدة والصين لا تخدم مصالح شعبي البلدين”، وأكد أن “الصين لا تمثل تهديدا لأي بلد وأن الآن هو وقت تصحيح العلاقات بين الجانبين”.

المصدر: روسيا اليوم