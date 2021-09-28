الذهب يتراجع أمام ارتفاع الدولار وتصريحات باول

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، ومع متابعة تصريحات “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد “باول” في تصريحات معدة مسبقًا نُشرت أمس، أن النمو الاقتصادي استمر في التسارع لكنه واجه ضغوطًا تصاعدية للأسعار بفعل الاضطرابات في سلسلة التوريد وغيرها من العوامل، وشدد “باول” على أن أسباب ارتفاع التضخم مؤخرًا قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5% عند 1743.30 دولار للأوقية، خلال تعاملات اليوم، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 1743.48 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.8% مسجلة 22.52 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.2% عند 981.35 دولار للأوقية، فيما هبط سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.7% مسجلاً 1934 دولارًا للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بنحو 0.1% إلى 93.499 نقطة.

المصدر: Investing.com