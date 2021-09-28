رئيس الجمارك الإيرانية:نمو نحو 47٪ في تجارة إيران

صرح رئيس الجمارك الإيرانية مهدي ميراشرفي، بان “التجارة الخارجية الإيرانية خلال نصف السنة الأولى حسب التقويم الإيراني، احتفظت باتجاه نمو الصادرات، كما وصلت إلى 45 مليار دولار، وهو ما يظهر نموًا بنسبة 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمارك الإيرانية أشار إلى أن معدل النمو السريع للتخليص الجمركي للسلع المستوردة في سبتمبر من هذا العام، أدى إلى زيادة كبيرة في تخليص البضائع الأساسية، وآلات خط الإنتاج، و المواد الوسيطة، بحيث تغير الميزان التجاري للحكومة لصالح استيراد المواد الأساسية.

وتطرق إلى نمو التجارة الخارجية للبلاد في النصف الأول من العام الجاري، قائلا: “التجارة الخارجية الإيرانية خلال هذه الفترة، احتفظت باتجاه نمو الصادرات، ووصلت إلى 45 مليار دولار، أي بنسبة 47٪. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وذكر ميرأشرفي بأنه “خلال هذه الفترة، تم تبادل 79 مليون ومائة ألف طن من البضائع بين إيران ومختلف دول العالم”.

وتابع رئيس الجمارك الإيرانية: “في النصف الأول من العام الإيراني الجاري، تم تصدير 60 مليون طن من البضائع بقيمة 21 مليار دولار و 800 مليون من قبل إيران، أي 30٪ في الوزن و 61٪ في القيمة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضی”.

ولفت أن ” أهم وجهات تصدير إيران هي الصين بـ 14 مليونا و 800 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و 500 مليون دولار، والعراق بـ 13 مليونا و 900 ألف طن بقيمة 3 مليارات و 800 مليون دولار، وتركيا بـ 7 ملايين و 200 ألف طن بقيمة 2.3 مليار دولار، والإمارات 5.8 مليون طن بقيمة 2.200 مليون دولار، وأفغانستان 2.5 مليون طن بقيمة مليار دولار”.

المصدر: وكالة مهر