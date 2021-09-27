حزب الله يدين مؤتمر التطبيع في أربيل: محاولة فاشلة للترويج “لثقافة الحوار مع العدو” وئدت في مهدها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 19:00

حزب الله يدين مؤتمر التطبيع في أربيل: محاولة فاشلة للترويج “لثقافة الحوار مع العدو” وئدت في مهدها

منذ 39 mins 27 September، 2021
حزب الله
لبنان

دان حزب الله مؤتمر التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي عقد في مدينة أربيل العراقية.

وفي بيان صادر عنه اليوم الاثنين، رأى حزب الله في المؤتمر محاولة فاشلة للترويج “لثقافة الحوار مع العدو” وئدت في مهدها.

وحيا حزب الله المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو.

وأشاد بالإجراءات القضائية العراقية التي جرّمت هؤلاء المطبّعين الأمر الذي يعكس وعياً مميزاً عند الشعب العراقي ومكوناته السياسية ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع في الشرق الأوسط.

ونوه حزب الله عالياً بثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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