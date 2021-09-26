الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد انه تم تسجيل 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بوباء كورونا و2481 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن “الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: 4 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في محافظة نابلس”.

وأضافت الوزارة ان “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار 50، طولكرم 67، قلقيلية 28، جنين 69، نابلس 96، طوباس 13، سلفيت 20، رام الله والبيرة 92، ضواحي القدس 7، بيت لحم 14، الخليل 44، قطاع غزة 569”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار 15، طولكرم 128، قلقيلية 72، جنين 148، نابلس 195، طوباس 17، سلفيت 37، رام الله والبيرة 134، ضواحي القدس 15، بيت لحم 0، الخليل 61، قطاع غزة 1659”.

المصدر: فلسطين اليوم