السيد رئيسي لدى استلامه أوراق اعتماد السفير البريطاني: عليكم نقل صورة صحيحة عن حقائق إيران لبلدكم

أكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، أن التعاون بين الدول يجب ان يقوم على أساس الاحترام المتبادل.

واعتبر رئيسي خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد في طهران اليوم الاحد، الاستقلال والحرية بالشعار الرئيسي للشعب الإيراني، مشددًا على أن إيران دولة مستقلة بمعنى الكلمة.

وقال مخطابا السفير البريطاني، “بالنظر إلى معرفتك الجيدة باللغة الفارسية، يجب أن تشرح المعنى الحقيقي لهذه الكلمات في إيران للمسؤولين في بلادك”.

وأضاف السيد رئيسي، “روح الاستقلال والحرية كائن في نفوس الشعب الايراني، وكلما شعر أن دولاً أخرى تمارس الغطرسة، فانه يرفض الخضوع للعنهجية ويظهر رد الفعل تجاهها”.

وأوضح أن أفضل طريقة للعمل والتعاون مع إيران هو احترام مبدأ الاحترام المتبادل، قائلا “إن الجمهورية الإسلامية ترفض اي تصريحات خاطئة مجانبة للحقيقة، وعلى أوروبا والغرب بناء على تجاربهم، أن ينظروا إلى إيران كدولة مستقلة”.

وأشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى أن حقوق الإنسان أصبحت اليوم سلاحًا سياسيًا لضرب الدول. وقال، “نحن مكلفون باحترام حقوق الإنسان على أساس المعتقدات الدينية، وأنت تعرف ان الكثير من ادعياء حقوق الإنسان كيف يتعاملون مع شعوبهم”.

وأردف السيد رئيسي “فكروا وانقلوا الحقائق التي تراها في إيران بشكل صحيح وواقعي إلى بلدكم”.

من جانبه، أشار السفير البريطاني الجديد في طهران سيمون شيركليف إلى أنه في غضون عشرين عاما يكلف للمرة الثانية بمهمة جديدة في ايران بصفته سفيرا لبلاد، قائلا، “لدي خبرة ومعرفة جيدة بإيران، وهدفي الرئيسي السعي لتحسين العلاقات بين البلدين من خلال نظرة إيجابية وبناءة”.

وفي إشارة إلى تاريخ العلاقات البريطانية الإيرانية، أعرب شيركليف عن أمله في بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وأن يقوم بدور جيد في تحقيق هذا الهدف.

ويحلّ سايمون شيركليف محل السفير البريطاني السابق في طهران روب ماكاير.

وشغل شيركليف سابقًا نصب السكرتير الثاني للسفارة البريطانية في طهران من عام 2000 إلى عام 2003، كما عمل السفير البريطاني الجديد في إيران في العراق وأفغانستان واليمن ونيجيريا وواشنطن.

المصدر: وكالات