الاحتلال يفرج عن المناضلة خالدة جرار بعد اعتقالها لمدة عامين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن النائب في المجلس التشريعي القيادية في الجبهة الشعبية المناضلة خالدة جرار بعد اعتقالها لمدة عامين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب جرار بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، من منزلها في مدينة البيرة قرب رام الله، وحكمت عليها بالسجن لمدة عامين.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الأسيرة جرار خضعت حينها للتحقيق ووجه الاحتلال لها تهمًا “تتعلق بتمويل عمليات فدائية لمنظمة خارجة عن القانون”، حسب زعمه.

وفي 12 تموز/يوليو الماضي، رفضت سلطات الاحتلال إطلاق سراحها، للمشاركة في تشييع جثمان ابنتها الشابة “سهى” التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.

يذكر أن القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اُعتقلت لدى الاحتلال عدة مرات، وصُدر بحقها أمر إبعاد وأوامر منع سفر، وتعرضت لأشكال مختلفة من التنكيل والاضطهاد بنّاءً على نشاطها السياسي ودورها الوطني.

المصدر: موقع المنار