زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب فارياب جنوب شرق ايران

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاحد مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع في الساعة الثالثة و44 دقیقة و18 ثانية صباح اليوم الاحد (حسب التوقيت المحلي) ضواحي مدينة فارياب.

وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض 28.7 والطول 57.32 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم يصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

مدينة فارياب احدى مدن محافظة كرمان وتقع على مسافة 330 كم جنوب مركز المحافظة.

المصدر: وكالة ارنا