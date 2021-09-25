رحيل العلامة والفيلسوف الإيراني الشيخ حسن حسن زادة آملي

لبى العلامة والفيلسوف والعارف الايراني الشهير الشيخ حسن حسن زادة املي نداء ربه، عن عمر يناهز الـ94 عاما بعد عمر طويل كرسه خدمة للإسلام.

وفيما يلي نبذة عن حياة الراحل الشيخ حسن زادة آملي

الشيخ حسن حسن زادة آملي فيلسوف وعارف ومفسر ومؤلف كتب ورسائل عديدة، يعرف بالعلامة ذوالفنون، كما أنه متخصص في الأدبيات والنجوم، ومن كبار اساتذة الحوزة العلمية.

نشأته

ولد الشيخ الراحل حسن زادة سنة 1306 للهجرة في مدينة آمل شمال إيران. بدأ بدراسة المقدمات في مدينته آمل، وفي سنة 1328 للهجرة انتقل إلى العاصمة طهران لمواصلة دراسته الحوزوية في مدرسة الحاج أبي الفتح، وكان من أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم: محمد تقي الآملي، الميرزا مهدي القمشئي، الميرزا أبي الحسن الشعراني، أبي الحسن الرفيعي القزويني، والفاضل التوني.

و في عام 1340 للهجرة، هاجر إلى مدينة قم، فتعلم الحكمة والتفسير وعلم الأعداد وعلم الحروف عند كلا من: السيد محمد حسين الطباطبائي، الأستاذ محمد حسن الإلهي، السيد علي القاضي، والسيد هدي القاضي.

أصبح بعد ذلك يعطي الدروس في الحكمة والعرفان والتفسير، كما له اهتمامٌ بالشعر الفارسي والعربي.

قالوا فيه

قول استاذه الشيخ أبو الحسن الشعراني فيه: هو مولانا الاجل الموفق نجم الدين الشيخ حسن زاده الآملي المعروف بحسن زاده. كذلك قول السيد محمد حسين الطباطبائي فيه: لم يعرف العلامة حسن زاده الآملي الا الامام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف.

وله العديد من المؤلفات في علم العرفان والفلسفة والفقه الطب وعلم الفلك، وغيرها.

المصدر: قناة العالم