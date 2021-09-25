بوتين يؤكد أن انتخابات الدوما كانت نزيهة وقانونية وشهدت إقبالا كبيرا من الناخبين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن انتخابات البرلمان الروسي “الدوما” التي جرت مؤخرا كانت شفافة ونزيهة ومتوافقة مع القانون وحظيت بإقبال كبير من الناخبين.

وقال بوتين، في اجتماع عن بعد مع قيادة الأحزاب السياسية التي فازت في انتخابات مجلس الدوما، “كانت الانتخابات نزيهة وشفافة وأُجريت في ظل توافق صارم مع القانون ومع إقبال كبير من المواطنين”.

وأضاف أن “أكثر من نصف من يحق لهم التصويت في البلاد أدلوا بأصواتهم”.

وتقدم بوتين بالشكر للمواطنين الروس على مشاركتهم في العملية الانتخابية، كما هنأ حزب “روسيا الموحدة” الحاكم على فوزه بالانتخابات.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن “مجلس النواب الروسي يضم خمسة أحزاب للمرة الأولى منذ عام 1999، وهذا يُظهر أن أي فصيل سياسي لديه فرصة لإسماع صوته”.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت أمس النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الدوما حيث حصل حزب “روسيا الموحدة” الحاكم على 324 مقعدًا والحزب الشيوعي الروسي على 57 مقعدا.

هذا وأجريت انتخابات مجلس الدوما للدور التشريعي الثامن في الفترة ما بين 17 – 19 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتزامن مع الانتخابات الأقاليمية والبلدية، تم تنظيم التصويت الإلكتروني عن بعد في مناطق موسكو، كورسك، نيجني نوفغورود، ياروسلافل، مورمانسك وروستوف، وكذلك في سيفاستوبول.

ويذكر أن انتخاب أعضاء مجلس الدوما يتم لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط، يتكون من 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.

المصدر: وكالة سبوتنيك