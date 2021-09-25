النائب العام الليبي: ضبط شبكة تهريب على صلة بواقعة وفاة مهاجرين غير شرعيين في صحراء الكفرة قرب الحدود السودانية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 14:50

النائب العام الليبي: ضبط شبكة تهريب على صلة بواقعة وفاة مهاجرين غير شرعيين في صحراء الكفرة قرب الحدود السودانية (سبوتنيك)

منذ 54 mins 25 September، 2021
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