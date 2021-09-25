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September 25 2021 - 09:10

ارتفاع حجم تصدير السلع الصناعية الايرانية الى أكثر من 5 مليارات دولار

منذ 2 ساعة 25 September، 2021
Industrial Goods
اقتصاد - صفحات منوعة

قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني رضا فاطمي امين ان حجم تصدير السلع الصناعية الايرانية قد شهد ارتفاعا الى أكثر من 5 مليارات دولار خلال ستة اشهر من العام الجاري بمفارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
واضاف رضا فاطمي امین، خلال زيارته لمدينة ايوان/ غرب ايران/ ، إنه من اجل معالجة مشاكل المنتجين تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة اعادة تأهيل المصانع المغلقة ونصف المغلقة في محافظة ايلام.
ولفت الى ان الوزارة تبذل قصارى جهودها لمعالجة مشاكل المنتجين والناشطين الصناعيين والصادرات الى الخارج مع خفض الهواجس.

المصدر: وكالة انباء فارس

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