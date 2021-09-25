رئيسي يؤكد امكانية رفع قيمة صادرات البلاد لدول المنطقة الى 50 مليار دولار

أكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة ، داعيا الى وضع البنى التحتية اللازمة لهذا الغرض.

وفي اجتماع له في مدينة ايلام غرب البلاد بجمع من العلماء والنخب وعوائل الشهداء والمضحين ، قال رئيسي : ان حصة صادرات ايران الى دول المنطقة لا تصل الى 2 بالمئة ، ويجب ان ترفع من 20 مليار دولار الى ما بين 40 – 50 مليار دولار وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال اجراءات سريعة.

وبالاشارة الى 430 كيلومتر من الحدود المشتركة بين محافظة ايلام والعراق ، اعتبر رئيس الجمهورية ان هذه الحدود الطويلة ليست تهديدا بل فرصة ممتازة لتعزيز العلاقات بين الشعب العراقي والايراني خاصة اهالي محافظة ايلام الذين يشاركون جيرانهم في الجذور الثقافية والعقائدية والفكرية.

ودعا رئيسي الى تشكيل مجموعة حقوقية واقتصادية بين ايران والعراق وخاصة محافظة ايلام والمحافظات المجاورة للعراق بهدف تسهيل الصادرات ورفع الموانع من امام المصدرين.

كما تطرق رئيسي الى الطاقات الكامنة في محافظة ايلام والتي يمكن ان تساهم في خلق فرص العمل وانعاش اقتصاد المحافظة كالسياحة وزراعة النباتات الطبية والغابات واستثمار الثروات الطبيعية.

المصدر: وكالة انباء فارس