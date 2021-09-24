الرئيس عون: لقد تم تخصيص قطعة أرض واسعة قريبة من بيروت لاستقبال “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”، وبدأ إعداد الدراسات اللازمة لمباشرة أعمال البناء… وأدعو الدول الصديقة والشقيقة كافة للانضمام الى تلك التي أعربت عن رغبتها بتوقيع اتفاقية إنشاء الأكاديمية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 18:16

الرئيس عون: لقد تم تخصيص قطعة أرض واسعة قريبة من بيروت لاستقبال “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”، وبدأ إعداد الدراسات اللازمة لمباشرة أعمال البناء… وأدعو الدول الصديقة والشقيقة كافة للانضمام الى تلك التي أعربت عن رغبتها بتوقيع اتفاقية إنشاء الأكاديمية

منذ 1 ساعة 24 September، 2021
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