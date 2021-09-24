الرئيس عون: القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار مرفأ بيروت وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سرياً، من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت الى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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September 24 2021 - 18:16

الرئيس عون: القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار مرفأ بيروت وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سرياً، من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت الى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها

منذ 1 ساعة 24 September، 2021
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