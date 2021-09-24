العدو الاسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الجمعة 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بينهم أسيران محرران.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الاحتلال اعتقل الشاب علي تيسير زكارنة، عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين، والعبث بمحتوياته”، واضافت “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من طوباس، الأسير المحرر أحمد خالد أبو حمد (29 عاما) من بلدة عقابا شمالا، بعد مداهمة منزل ذويه”.

وقالت المصادر “أما في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ساهر حسن الخضور من بلدة بني نعيم شرقًا، على مدخل بلدة يطا جنوبا”، وتابعت “في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة أسماء عاصي (29 عاما) من بيت لقيا غربًا، عقب دهم منزل ذويها بالبلدة”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بدو شمال غرب القدس، وهم: تقي الدين زهران وابراهيم زهران وعبد الجبار ابراهيم، فيما اعتقلت من بيت لحم المواطن مهدي أحمد نواورة قرب”.

المصدر: فلسطين اليوم