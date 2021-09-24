مقتل 3 أشخاص وإنقاذ 14 آخرين من متسلقي الجبال في شمال القوقاز الروسي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وتمكنت فرق الطوارئ الروسية من إنقاذ 14 آخرين من أفراد مجموعة من متسلقي الجبال طلبت الإغاثة جراء ظروف جوية سيئة في شمال القوقاز الروسي.

وتلقت أجهزة الطوارئ نداء مساء الخميس أطلقته مجموعة من 19 شخصا تتسلق جبل ألبروس في جمهورية قبردين بلقاريا الروسية، كانت على ارتفاع 5400 متر فوق سطح البحر.

وباتت المجموعة عالقة في الجبال جراء ظروف الطقس، حيث كانت سرعة الرياح نحو 70 مترا في الثانية ودرجة الحرارة 20 درجة تحت الصفر، ولا يمكن رؤية أي شيء على مسافة أبعد من متر واحد.

وحسب آخر المعلومات، تمكنت أجهزة الطوارئ من إنقاذ 14 شخصا من أفراد المجموعة أصيب عدد منهم بجروح وتم العثور على جثث 3 آخرين من المجموعة.

ولا تزال أعمال البحث عن شخصين مستمرة ويعتقد أنهما ما زالا على قيد الحياة فيما باشرت لجنة التحقيقات الروسية التحري في الحادث.

يذكر أن قمة ألبروس تعد الأعلى في روسيا وأوروبا، حيث يبلغ ارتفاعها 5642 مترا فوق سطح البحر ويشكل تسلقها تحديا بالنسبة لمتسلقي الجبال.

المصدر: وكالات