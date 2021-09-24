وزير الري المصري: إثيوبيا زودتنا بمعلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة

قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن إثيوبيا زودت القاهرة بمعلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة.

وصرح عبد العاطي بأن المعلومات المغلوطة حول تشغيل السد لها عواقب وخيمة على مصر والسودان.

وشدد على أن دول حوض النيل ذات سيادة وليس من المقبول أن تتحدث إثيوبيا نيابة عنها.

وأكد ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا في سبيل التوقيع على اتفاق حول سد النهضة، ولفت إلى أنه من مصلحة الجميع التعاون في ملف سد النهضة لتحقيق الرخاء في المنطقة.

وأشار إلى أنه من مصلحة مصر والسودان وإثيوبيا التعاون في أزمة سد النهضة حتى تنعم المنطقة كلها بالرخاء.

وأفاد بأن مصر انخرطت عقدا كاملا وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملا في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن إثيوبيا لم تكن لديها الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، لافتا إلى أن مصر قدمت خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل.

المصدر: وكالات