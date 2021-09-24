موسكو: نأمل أن يتجاوز السودان صعوبات المرحلة الانتقالية وندعم جهود سلطاته لتعزيز السلام

أعربت روسيا عن دعمها للسلطات السودانية في جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في هذا البلد، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت هناك مؤخرا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في السودان، معربة عن قلق الجانب الروسي إزاء محاولة الانقلاب التي شهدتها الخرطوم ليلة الـ21 من سبتمبر الجاري.

وأشارت زاخاروفا إلى أن التقييمات الحالية تقضي بأن الوضع في الخرطوم لا يزال هادئا، مضيفة: “نؤكد دعمنا لما يبذله مجلس السيادة في السودان وحكومته المدنية من جهود لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد”.

وحثت جميع القوى السياسية في السودان على تسوية الخلافات بالوسائل السلمية وعبر حوار وطني شامل والامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في المجتمع.

وتابعت: “نأمل أن يتمكن السودان الصديق من تجاوز الصعوبات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية من تطوره”.

المصدر: وكالات