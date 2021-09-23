الصحة الفلسطينية: تسجيل 12 وفاة و2083 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 12 وفاة و2083 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2675 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن “الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (8) طولكرم (2)، جنين (1)، قلقيلية (1)”.

وأشارت الوزارة إلى إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (43)، طولكرم (80)، نابلس (102)، ضواحي القدس (27)، سلفيت (24)، جنين (78)، طوباس (9)، أريحا والأغوار (36)، رام الله والبيرة (100)، بيت لحم (20)، الخليل (30)، قطاع غزة (1534)”، ولفتت إلى أنه “تم إجراء 9103 فحوصات”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (72)، طولكرم (210)، نابلس (178)، ضواحي القدس (7)، سلفيت (76)، جنين (128)، طوباس (28)، أريحا والأغوار (4)، رام الله والبيرة (138)، بيت لحم (45)، الخليل (31)، قطاع غزة (1758)”.

المصدر: فلسطين اليوم