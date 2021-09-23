الرئيس عون استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه الأوضاع الأمنية والتحضيرات للإنتخابات النيابية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2021 - 11:56

الرئيس عون استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه الأوضاع الأمنية والتحضيرات للإنتخابات النيابية

منذ 45 mins 23 September، 2021
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