حماس تحمل العدو الاسرائيلي المسؤولية عن استشهاد أسير محرر

حملت حركة حماس العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة والذي تعرض لتعذيب وإهمال طبي متعمد ولظروف اعتقال سيئة للغاية خلال فترة اعتقاله، كما باقي الأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت حماس في بيان لها إن “هذه الجريمة بحق الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود وسلسلة جرائمه بحق أسرانا البواسل، تعكس حجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى بشكل خاص، والأسرى الفلسطينيين بشكل عام”.

ودعت حماس “كل أبناء الشعب الفلسطيني ومكوناته وفصائله للبقاء على عهدهم مع الأسرى البواسل والمشاركة الفاعلة والقوية في جميع الفعاليات والأنشطة الداعمة والمساندة لقضايا الأسرى وحقوقهم العادلة والاستمرار في الضغط على الاحتلال بكل أدوات النضال والكفاح والفعل الشعبي لفضح جرائمه وإنهاء معاناتهم”.

وطالبت حماس “كل المؤسسات الحقوقية الإنسانية والدولية بالعمل الفوري والجاد لإنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته بحقهم”.

المصدر: فلسطين اليوم