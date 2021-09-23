أضرار إعصار “آيدا” تكلف شركات التأمين الأمريكية ما بين 31 و44 مليار دولار

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن إعصار “آيدا” الذي ضرب الولايات المتحدة مؤخرا سيكون من بين الأعاصير الخمسة الأكثر إضرارا، حسب تقديرات شركات التأمين.

وأشارت شركة Risk Management Solutions إلى أن الأضرار جراء إعصار “آيدا” تقدر ما بين 31 و44 مليار دولار.

ويزيد هذا المبلغ على الأضرار التي تسبب بها إعصار “أندرو” عام 1992، وهو في المرتبة السادسة بين الأعاصير الأكثر إضرارا، حيث بلغت أضراره 29.7 مليار دولار حسب التقديرات المبنية على قيمة الدولار في 2020.

وبالتالي سينضم إعصار “آيدا” إلى الأعاصير الكبرى الأربعة، هي “كاترينا” (عام 2005 مع أضرار تقدر بـ 86.57 مليار دولار) و”ساندي” (عام 2012، نحو 34 مليار دولار)، و”هارفي” و”إيرما” (الاثنان في عام 2017، ومع خسائر تقدر بما بين 31 و32 مليار دولار).

ويشير المحللون إلى أن ذلك سيكون عبئا كبيرا على شركات تأمين المنازل والسيارات.

وطال إعصار “آيدا” الذي ضرب ولاية لويزيانا يوم 29 آب/أغسطس الماضي، ما مجموعه 19 ولاية أمريكية تمتد من خليج المكسيك إلى الشمال الشرقي الأمريكي.

المصدر: وكالات