تعميم صورة قاصر سوري غادر منزل ذويه في ضهور المنية ولم يعد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 20:12

تعميم صورة قاصر سوري غادر منزل ذويه في ضهور المنية ولم يعد

منذ 47 mins 22 September، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود بهاء يونس صلال (مواليد عام 2010، سوري الجنسية)، الذي غادر بتاريخ 01-09-2021، منزل ذويه الكائن في بلدة ضهور المنية – قضاء المنية، إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 423039-06، أو 443889-06 للادلاء بما لديهم من معلومات”.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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