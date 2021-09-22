حماس: الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح

أعلنت حركة “حماس” الأربعاء جهوزيتها لانتخابات شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا تشمل انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية.

وقال الناطق باسم حماس حازن قاسم “نتابع ما أعلنته السلطة الفلسطينية في رام الله عن إجراء انتخابات في بعض المجالس المحلية والقروية واستثناء المجالس البلدية الكبرى من هذه الانتخــابات وتأجيلها للعام القادم”، ورأى ان “قرار السلطة بإجراء هذه الانتخابات يأتي في توقيت مريب وطنيا وبعد تعطيل مسار الانتخابات العامة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة”.

وشدد قاسم على ان “الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا”، واعتبر ان “إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة هو استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه”، ولفت الى ان “الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح”، وتابع “شعبنا لن يعدم الوسيلة في فرض إجراء الانتخابات في كل مكان رغما عن الاحتلال خاصة في مدينة القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم