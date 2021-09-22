عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا مواقع أثرية في نابلس بحماية العدو الاسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الأربعاء عددا من المواقع الأثرية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة وتحت حماية مشددة من قوات العدو الاسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة وأغلقت المنطقة في وجه المواطنين الفلسطينيين”.

ولفتت المصادر الى ان “بلدة سبسطية شهدت تواجدا عسكريا كبيرا على جميع مداخل البلدة وفي الشارع المؤدي إلى المنطقة الأثرية، وتم منع أصحاب المحلات التجارية من فتحها”، وتابعت “اقتحم مئات المستوطنين المنطقة الأثرية في سبسطية وسط أداء طقوس تلمودية استفزازية في المكان”.

المصدر: فلسطين اليوم