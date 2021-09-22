الصحة الفلسطينية: تسجيل 16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 16 وفاة و1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2117 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن “الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (7)، نابلس (4)، أريحا والأغوار (3)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (1)”.

وقالت الوزارة إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (44)، ضواحي القدس (32)، سلفيت (41)، طولكرم (73)، جنين (101)، أريحا والأغوار (31)، نابلس (143)، رام الله والبيرة (93)، طوباس (8)، الخليل (37)، بيت لحم (16)، قطاع غزة (1280)”، وأشارت إلى أنه “تم إجراء 9681 فحصا”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (70)، ضواحي القدس (2)، سلفيت (57)، طولكرم (152)، جنين (97)، أريحا والأغوار (5)، نابلس (309)، رام الله والبيرة (71)، طوباس (22)، الخليل (21)، بيت لحم (6)، قطاع غزة (1305)”.

المصدر: فلسطين اليوم