عبداللهيان: ايران لا تألو جهداً في مساعدة افغانستان

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على “ضرورة تشكيل حكومة شاملة وفق ارادة الشعب الافغاني”، قائلاً إن “ايران لا تألو جهدا في تقديم اي مساعدة ممكنة لأفغانستان”. جاء ذلك خلال لقاء امير عبداللهيان نظيره النمساوي الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماع الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك.

وفي اللقاء اشاد وزير الخارجية الايراني بمبادرة النمسا منح ايران شحنة من لقاح كورونا، وبحث معه العلاقات الثنائية، مؤكداً رغبة ايران بالمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية ومنها المالية والبنكية مع النمسا. واكد امير عبداللهيان ارادة طهران في تعريف متوازن للعلاقات مع اوروبا، مضيفاً أن “العلاقات مع اوروبا لا ينبغي أن تكون تابعاً لطبيعة سلوك ورؤية اميركا غير البناءة تجاه ايران”. كما تبادل وزير الخارجية الايراني وجهات النظر مع نظيره النمساوي حول آخر مستجدات الاوضاع في افغانستان، مؤكداً “ضرورة تشكيل حكومة شاملة مطابقة لرغبة وارادة الشعب الأفغاني”.

واضاف أن “ايران تستضيف منذ 4 عقود عدة ملايين من الاشقاء الافغان إلا أن مواصلة هذه الظروف بحاجة الى المساعدة من المؤسسات الدولية المسؤولة، وينبغي على المجتمع الدولي العمل بمسؤولياته في هذا الاطار”.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وصل الى نيويورك الاثنين واجرى لغاية الان لقاءات مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ووزراء خارجية المانيا وفنلندا ولوكسمبورغ والهند وفيتنام وسويسرا وكرواتيا والعراق.

المصدر: فارس