المازوت يصل الى المولّدات في منطقة صور

افاد مراسل المنار في الجنوب سامر حاج علي انه وفق الخطة الموضوعة من قبل شركة الامانة للمحروقات والتي تولت مهمة توزيع مازوت كسر الحصار الذي لا تزال تصل قوافله تصل تباعاً، بدأت شركة الامانة توزيع المازوت على المولدات الخاصة للكهرباء في صور ومنطقتها عن طريق البيع وفق السعر المحدد، بعد ان انتهت مرحلة توزيع المازوت المجاني على المستشفيات والمؤسسات الرعائية والطبية وغيرها من المشمولة بتلك المرحلة.

اكثر من 400 الف ليتر حتى الان وصلت الى اكثر من 100 مؤسسة في منطقة صور وهذا الرقم سيرتفع في الايام المقبلة مع ورود مئات الطلبات من اصحاب المولدات والمؤسسات الزراعية والصناعية وباقي المستشفيات الخاصة وغيرها.

المصدر: موقع المنار