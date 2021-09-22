العقود الآجلة للذهب إرتفعت خلال الدورة الآسيوية يوم الأربعاء.

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1777.70 للأونصة وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 0.03%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1779.65 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1742.30 والمقاومة على USD1797.30.

عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.07% للمتاجرة به على USD93.267.

في الوقت نفسه على كومكس, ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.73% لتتم المتاجرة به على USD22.777 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 2.60% لتتم المتاجرة به على USD4.2170 للرطل.

المصدر: Investing.com