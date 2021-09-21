مجلس فاتحة وتقبل عزاء بالمرجع محمد سعيد الحكيم في المجلس الإسلامي الشيعي

أقام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مجلس فاتحة وتقبل التعازي عصر اليوم في مقره، برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، وتقبل التعازي نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب ونجل الراحل ممثله في لبنان السيد حيدر الحكيم وأسرة الفقيد وأعضاء الهيئة الشرعية والتنفيذية في المجلس الشيعي.

ومن المعزين: النائب ايوب حميد ممثلا حركة أمل، النائب حسين الجشي، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني حامد الخفاف، القائم بأعمال السفارة الايرانية في لبنان حسن خليلي، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين، حشد من علماء الدين ومفتي المناطق وقضاة المحاكم الشرعية وائمة المساجد ووفود الحوزات الدينية، وشخصيات قضائية وعسكرية وأكاديمية واجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير مناطق.

وتلا القارىء الدولي انور مهدي ايات من الذكر الحكيم، والشيخ حسين نجدي مجلس عزاء حسينيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام