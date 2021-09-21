هل هربت ملايين الدولارات.. باسم الدولار الطالبي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 21:36
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
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الخارجية الإيرانية: ستستأنف محادثات فيينا في الأسابيع المقبلة وقد أبلغنا بقية الأطراف بالأمر قبل انطلاق المحادثات
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
هل هربت ملايين الدولارات.. باسم الدولار الطالبي؟
منذ 10 mins
21 September، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
شكوك حول تهريب ملايين الدولارات .. باسم الدولار الطالبي ..
المصدر:
قناة المنار
الدولار الطالبي
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