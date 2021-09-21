قوات الاحتلال تقتحم واد سالم في بلدة نحالين غرب بيت لحم (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 17:50

قوات الاحتلال تقتحم واد سالم في بلدة نحالين غرب بيت لحم (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 10 mins 21 September، 2021
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