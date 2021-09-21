الوزير بوشكيان: نريد صناعات نظيفة وتؤمن استيراد الدولار والعملات الصعبة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 11:06

الوزير بوشكيان: نريد صناعات نظيفة وتؤمن استيراد الدولار والعملات الصعبة

منذ 1 ساعة 21 September، 2021
الوزير بوشيكيان
لبنان

شدد وزير الصناعة جورج بوشكيان على أن الهدف الذي نصبو إليه هو تشجيع صناعات قائمة وأخرى جديدة قادرة على تأمين استيراد الدولار والعملات الصعبة، وتوقف تصدير الدولار.

ودعا خلال اجتماعه مع أصحاب ومديري مصانع الاسمنت بيار ضومط عن الترابة الوطنية وجيمي بو هارون عن هولسيم وفؤاد جعفر عن سبلين، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، الى التركيز على الإنتاج النظيف والالتزام بالمعايير البيئية والسلامة العامة والمسؤولية المجتمعية.

وأكد على سعيه إلى التعاون مع وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة والأشغال العامة والنقل والإدارات المعنية من أجل إعادة فتح وتشغيل مقالع ومصانع الترابة التي تؤمن فرص العمل لالف وخمسمائة عاءلة فضلا عن مساهمتها في الأعمار.

وأوضح اننا نتطلع إلى تصدير هذا المنتج إلى الدول المجاورة للمشاركة في ورش البناء والأعمار فيها.

المصدر: وزارة الصناعة

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