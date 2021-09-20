وزارة الصحة المصرية تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع نسبة المتعافين من فيروس كورونا في مستشفيات العزل إلى 84.2 %، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه تم تسجيل الحالات الجديدة بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

المصدر: وكالات