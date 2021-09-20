سوريا تشارك في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تشارك سوريا هذا العام في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

وسيجري الوزير المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة، كما سيشارك في عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة.

وسيلقي وزير الخارجية والمغتربين بيانا أمام الجمعية العامة الاثنين المقبل الذي سيتضمن موقف سوريا من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في البلاد والمنطقة. هذا وسيضم الوفد السوري إلى الجزء الرفيع المستوى من الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب الوزير المقداد، الدكتور بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية.

المصدر: روسيا اليوم