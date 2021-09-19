اعلام العدو : شبان فلسطيون يلقون الحجارة صوب حافلة ومركبات إسرائيلية قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 22:24
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إعلام العدو: اعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بالحي الشرقي لمدينة جنين
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قويا وفتيا
زياد النخالة في رسالة للأسرى المعاد اعتقالهم في جنين: ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعب ومقاومة من جنين الى غزة
زياد النخالة في رسالة للأسرى المعاد اعتقالهم: قدرنا أن نمضي وأن نعد لمعركة أخرى وسنظل نفاجئ العدو كل وقت وفي كل مكان
نادي الأسير: 100 أسير من كافة الفصائل يشرعون غدا بإضراب تدريجي في حال استمرت مصلحة السجون في سجن عوفر بإجراءاتها
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات الإحتلال قرب المدرسة الأمريكية في جنين
رئيس وزراء العدو بينيت: فرار الأسرى من سجن جلبوع يعكس خللاً جسيماً استخباراتياً وعملياتياً وتنظيمياً
هآرتس تقول إن إخفاقات عميقة في إدارة سجن جلبوع أظهرتها تحقيقات الاحتلال
المفتي قبلان: الضرورة الوطنية تفترض تعزيز قوة الردع الثلاثية بوجه تل أبيب لمنع أي اعتداء على حقوق لبنان النفطية
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
خلية الإعلام الأمني بالعراق: إحباط محاولة استهداف زوار الأربعينية شمال محافظة بابل
الخارجية الإيرانية: إذا تخلت أميركا عن أحاديتها فإن مسار محادثات فيينا سيتجه نحو الأحسن
رئيس الأركان الإيراني: يجب ألا يسمح العراق وإقليم كردستان بوجود مقرات للجماعات الإرهابية المعادية للثورة في شمال العراق
اللواء محمد باقري: الجهات العراقية لم تأخذ بتوصيات إيران وسنبادر إلى تدمير هذه الجماعات ما دامت تواصل أعمالها الإرهابية
وسائل إعلام أفغانية: انفجار في مديرية شيرزاد بولاية ننغهار شرقي أفغانستان
الحكومة الفرنسية: ماكرون وبايدن سيجريان "مكالمة هاتفية" في الأيام المقبلة على وقع أزمة الغواصات بناء على طلب أميركي
مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن العلاقات مع روسيا مثال للتدخل بالشؤون الداخلية للدول
انتخابات مجلس الدوما في روسيا تتواصل لليوم الثالث والأخير
رويترز: قطاع طرق أطلقوا سراح 10 طلاب اختطفوا من مدرسة ثانوية شمال غرب نيجيريا
الصحة اللبنانية: تسجيل 616 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) ليوم أمس السبت
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
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شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
اعلام العدو : شبان فلسطيون يلقون الحجارة صوب حافلة ومركبات إسرائيلية قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل
منذ 9 mins
19 September، 2021
الخليل
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