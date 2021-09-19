اعلام العدو : شبان فلسطيون يلقون الحجارة صوب حافلة ومركبات إسرائيلية قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 22:24

اعلام العدو : شبان فلسطيون يلقون الحجارة صوب حافلة ومركبات إسرائيلية قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل

منذ 9 mins 19 September، 2021
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