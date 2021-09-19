مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 19-9-2021

الحكومةُ على طريقِ نيلِ الثقةِ غداً من المجلسِ النيابي، على اَنَّ استحقاقَها التالي نيلُ ثقةِ شعبِها المغمَّسِ بكلِّ انواعِ الازمات، المرتَهَنِ عندَ التجارِ والمحتكرينَ والمتحكمينَ بأمرِ المال، وعندَ بعضِ المحكومينَ بمواقفَ سياسيةٍ ضمنَ ايعازِ دليلتِهم الاميركية ..

اما دليلُ اللبنانيينَ فهو اوجاعُهم ومن يُخففُها عنهم، وهم يُرحبونَ بوصولِ المازوت الايراني الى مولداتِهم ومضخاتِ مياهِهم ومستشفياتِهم وافرانِهم، وعدا ذلكَ كلامٌ لا يُسمنُ ولا يُغني من جوع، ولعلَ ابلغَ الكلامِ تغريدةٌ لبابا الفاتكان: فالعظمةُ والنجاحُ في نظرِ الله يقاسانِ على اساسِ الخدمة. ليسَ على ما يملكُه المرء، وانما على ما يقدمُه، فهل تريدُ التفوُّق ؟ اِخدِم . هذا ما قالَه رأسُ الكنيسةِ الكاثوليكية البابا فرنسيس وهي اكبرُ العِظاتِ اليوم .

وأكبرُ تفوُّقٍ للمقاومةِ كسرُ الحصارِ الاميركي وخدمةُ اهلِها ، فهي واصلت توزيعَ المازوت المجانيَ اليوم عبرَ شركةِ الامانةِ للمحروقاتِ لمستحقيهِ على كافةِ الاراضي اللبنانيةِ، وفقَ الاولوياتِ التي حدَّدَها سماحةُ السيد حسن نصر الله، والنصيبُ الاكبرُ كانَ لمضخاتِ المياهِ الرسميةِ التابعةِ لوزارةِ الطاقةِ وللمستشفياتِ الحكوميةِ ودُورِ العجَزةِ والايتام ، والتوزيعُ مستمرٌ وكذلك قوافلُ صهاريجِ النفطِ الايراني العابرةُ من سوريا الى لبنان ..

وللحكومةِ اللبنانية تجديدٌ ايرانيٌ بالاستعدادِ للمساعدةِ اِن طلبت النفطَ من الجمهوريةِ الاسلاميةِ كما قالَ المتحدثُ باسمِ خارجيتِها سعيد خطيب زاده، مؤكداً من جهةٍ اخرى انَ النفطَ الايرانيَ الذي وصلَ الى لبنانَ تمَ بيعُه بالطرقِ الرسميةِ لتجارٍ لبنانيين ..

اما تجارُ النفطِ في لبنان ، من متعددي القطاعاتِ والادوار ، فلا يزالون يتلاعبون بارزاقِ اللبنانيين واعصابِهم، وما زالَ البانزينُ مفقوداً رغمَ رفعِ الاسعارِ الى ما يلامسُ الغاءَ الدعم، ولا مبررَ للاستمرارِ باهانةِ كرامةِ اللبنانيينَ في الطوابيرِ المصطنعةِ امامَ المحطات ..

في فلسطينَ المحتلةِ محطةٌ جديدةٌ من النضالِ والكفاحِ خاضَها المقاومانِ المحررانِ (ايهم كممجي ومناضل نفيعات) اللذان اعادت قواتُ الاحتلالِ اعتقالَهما بعدَ اثني عشرَ يوماً من انتزاعِهِما للحريةِ والدوسِ على العظمةِ المدَّعاةِ لاجهزةِ الامنِ والشرطةِ الصِهيونيين. على انَ موعدَهما ورفاقَهُما الاربعةَ معَ الحريةِ مجدداً في اولِ صفقةِ تبادلٍ تفرضُها المقاومةُ الفلسطينيةُ كما اكدَ قادتُها ..

المصدر: قناة المنار