ميقاتي: لا تهاون ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية وعلى الامم المتحدة ردع “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 20:58

ميقاتي: لا تهاون ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية وعلى الامم المتحدة ردع “اسرائيل”

منذ 1 ساعة 18 September، 2021
ميقاتي
لبنان

طلب رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع العدو الاسرائيلي من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

واكد ميقاتي أن “لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان”.

من جهة ثانية، تابع ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات.

وشدد ميقاتي على أن “الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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